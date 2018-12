Twee restaurants in Amsterdam hebben maandag voor het eerst een Michelinster uitgereikt gekregen. Het gaat om restaurant 212 aan de Amstel en Bougainville aan de Dam.

Thomas Groot, van restaurant 212, was trots, liet hij weten tijdens de uitreiking. "We zijn pas net open en willen iedereen bedanken die heeft geholpen." Ook Bougainville reageert opgetogen in een Facebookbericht.

Vorig jaar kregen drie Amsterdamse restaurants hun eerste ster, namelijk The Duchess, Le Restaurant en The White Room. De stad telde toen in totaal vijftien éénsterrenrestaurants.

Amsterdam heeft nog altijd geen driesterrenrestaurant, maar wel drie horecagelegenheden met twee sterren. Dat zijn Ciel Bleu, &Moshik en Librije's Zusje.