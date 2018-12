Snorfietsers ​moeten vanaf 8 april in Amsterdam de rijbaan op. De nieuwe regel geldt voor het gebied binnen de ring A10.

De gemeente treft de komende maanden meerdere voorbereidingen op straat. In april en mei worden verkeersregelaars ingezet om snorfietsers op de nieuwe regels te wijzen. Ook worden er verkeersborden geplaatst en komen er tijdelijke wegmarkeringen.

Snorfietsers en andere weggebruikers worden de komende tijd geïnformeerd over de nieuwe verkeerssituatie. Alle eigenaren van snorfietsen in Amsterdam en omliggende gemeenten ontvangen een brief over de maatregel.

Als er toch op fietspaden wordt gereden, kunnen snorfietsers een boete krijgen van 95 euro.

Amsterdam neemt maatregel vanwege te drukke fietspaden

De gemeente neemt de maatregel omdat het te druk op de fietspaden wordt. Dat levert volgens het stadsbestuur gevaarlijke situaties op.

De Tweede Kamer stemde vorig jaar in met een regeringsplan om gemeenten de mogelijkheid te geven snorfietsers naar de rijbaan te verplaatsen. Dit is sinds 1 juli mogelijk. Amsterdam is de eerste gemeente in Nederland die deze maatregel invoert.

De aankondiging om snorfietsers op de fietspaden te weren, leverde veel weerstand op. Meer dan 4500 inwoners dienden in september een zienswijze in.