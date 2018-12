Boek & Cultuur Hermitage Amsterdam leent 23.000 jaar oud beeld uit Sint-Petersburg De Hermitage in Sint-Petersburg leent zijn oudste schat binnenkort aan zijn naamgenoot in Amsterdam. Het gaat om een beeld van naar schatting 23.000 jaar geleden, dat in 1983 bij de plaats Kostjonki in de Voronezh-regio in Midden-Rusland is gevonden.