In een restaurant aan de Bos en Lommerweg in Nieuw-West is in de nacht van zondag op maandag een brand uitgebroken.

De brand ontstond rond 2.00 uur in de keuken van restaurant Le Menara. De zaak was dicht toen de brand uitbrak. De glazen deur van het restaurant was eruit gesloopt. Zes woningen naast het restaurant zijn ontruimd.

De brandweer had de brand snel onder controle. Het pand is daarna afgesloten. Zaterdagochtend zou er al een ruit zijn ingegooid. Het restaurant is dit weekend pas open gegaan.

Twee getuigen hebben twee vermoedelijke brandstichters weg zien rennen. De politie doet onderzoek naar de zaak.