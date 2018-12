Een vader en zijn kind hebben zondagavond tijdens een wandeling een oude granaat gevonden in Amsterdam. Het explosief is onderzocht door de Explosieven Opruimingsdienst Dienst (EOD) en is tot ontploffing gebracht.

De twee vonden het explosief in het water bij het Catharina Boudewijnshof in Geuzenveld. Ze hebben direct de politie ingeschakeld.

De EOD voerde vervolgens ter plaatse onderzoek uit. De oude granaat is onschadelijk gemaakt en het explosief is daarna tot ontploffing gebracht in het havengebied.

De politie benadrukt dat het gaat om oud oorlogsmaterieel en dat dit explosief niet past in de reeks aan explosieven die de laatste tijd in de stad gevonden wordt.

