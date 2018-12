In de nacht van zaterdag op zondag is aan de Catharina Boudewijnshof in Slotermeer een auto uitgebrand. Het vuur brak rond 2.28 uit ter hoogte van de Lodewijk van Deysselstraat.

De hulpdiensten konden de geparkeerde Fiat Punto nie tmeer redden. Een getuige vertelt aan AT5 dat hij een persoon in donkere kleding met een jerrycan weg zag lopen vlak nadat de auto in brand stond.

De nacht hiervoor was het ook al raak in Geuzenveld-Slotermeer, toen een bestelbus in brand stond aan de Top Naeffstraat. Op het trottoir werd een plastic jerrycan gevonden die ook in brand gestoken was.

De politie gaat uit van brandstichting.