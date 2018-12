Binnenland Halsema wil in uiterste geval haatprekende gebedshuizen sluiten Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam wil in het uiterste geval gebedshuizen sluiten als daar haatdragende boodschappen worden verkondigd. Het gaat bijvoorbeeld om moskeeën of kerken waar wordt gezegd dat vrouwen onderdanig moeten zijn of homoseksualiteit misdadig is.