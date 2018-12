Vier taxichauffeurs die werden verdacht van betrokkenheid bij drugshandel en deelname aan een criminele organisatie, zijn door de rechtbank in Amsterdam vrijgesproken.

De taxichauffeurs kwamen in beeld toen er door de beheerder van een appartementencomplex een melding gedaan werd bij de politie. Hij zag meerdere keren per dag taxi's stoppen bij een tegenover gelegen woonboot. De bewoner van die woonboot en de taxichauffeurs wisselden plastic tasjes en geldbedragen uit.

De mannen van 32, 33, 39 en 40 jaar oud, zouden taxi's, met daarin geheime ruimtes, hebben gebruikt om drugs te vervoeren. Maar dat kon door het Openbaar Ministerie niet bewezen worden, oordeelde de rechter. Wel is zeker dat de taxichauffeurs meerdere keren passagiers, waarvan is bewezen dat zij in drugs handelden, met hun bagage in de taxi's hebben vervoerd. Volgens de rechtbank is het echter niet zeker dat de mannen ook op de hoogte waren van de drugsdeals van hun passagiers.

Ook kon niet bewezen worden dat de taxichauffeurs zelf betrokken waren bij die drugshandel. Uit het onderzoek bleek niet dat de geheime ruimtes in de taxi's gebruikt werden.