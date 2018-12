De politie heeft woensdag tweeduizend hennepplanten in beslag genomen uit een kwekerij in een pand aan het Ma Braunpad in Amsterdam. Agenten hebben niemand aangehouden.

De politie meldt donderdag dat alle planten zijn geruimd. Agenten troffen in het pand ook een realistisch nepvuurwapen aan, dat in beslag is genomen.

Agenten betraden rond 9.30 uur het pand wegens vermoedens dat er een hennepkwekerij zou zijn. De gevonden planten stonden, samen met kweekapparatuur, in verschillende ruimten in het gebouw.

Een medewerker van het energiebedrijf trok de conclusie dat de stroom om de kwekerij aan te drijven illegaal werd afgetapt. De gasmeter van het pand ontbrak.