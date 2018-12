De rechtbank in Amsterdam legt geen straf op aan de vrouw die in januari 2016 een kip stal uit een studieproject bij de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. Wel is de vrouw officieel schuldig verklaard aan diefstal.

Dat heeft de rechtbank donderdag bepaald. De vrouw, een dierenactivist, stal Jip de kip uit een ren die was opgezet in de kantine van de hogeschool en liet een pak met vegetarische "kipstuckjes" achter. De ren was tentoongesteld met de vraag of de kip zou moeten blijven leven of geslacht zou moeten worden.

Als de meerderheid zou stemmen voor slachten, dan zou de maker van het werk de kip zelf doden. Het werkstuk kreeg media-aandacht, waardoor de activist in actie besloot te komen. Een medewerkster van de school haalde haar echter in, waarna de politie haar meenam.

De vrouw kreeg een boete van 200 euro opgelegd maar weigerde deze te betalen. De vrouw meende dat er geen sprake was van diefstal, maar van het helpen van een hulpbehoevend dier. Dit is volgens de Wet Dieren een verplichting.

Rechter vindt dat Jip geen hulp nodig had

De rechter meent dat Jip niet hulpbehoevend was toen ze in haar hok zat en komt niet toe aan de vraag of Jip dat wel zou zijn als ze geslacht zou worden. Het project duurde nog enkele dagen, dus de uitslag was nog onbekend. De activist heeft dus niet gehandeld volgens de Wet Dieren.

De rechtbank veroordeelt de vrouw daarom tot diefstal. De vrouw nam Jip zonder toestemming mee en had niet de bedoeling het dier terug te brengen.

De activist krijgt echter geen straf, omdat het lang duurde tot de zaak werd behandeld en de activist geen strafblad heeft.