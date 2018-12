De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) heeft woensdag acht panden in Amsterdam doorzocht in een witwasonderzoek. Rechercheurs doorzochten ook een pand in Lisse. Drie hennepplantages werden opgerold en vier mannen zijn in totaal aangehouden.

Dat laat de FIOD donderdag weten. Rechercheurs namen bankrekeningen in beslag in Nederland, Spanje, Portugal en Italië. Ook is 10.000 euro contact geld ingenomen, een gouden horloge, computers en mobiele telefoons.

Het onderzoek van de FIOD is gericht op twee Amsterdamse mannen, een 55-jarige en een 38-jarige. De 55-jarige man, die niet is aangehouden, zou anderen helpen met het witwassen van geld dat is verdiend met criminele praktijken. Hij maakte gebruik van verschillende constructies en een eigen bedrijf om dit te doen.

De 38-jarige man die is aangehouden, zou gebruik maken van de praktijken van de 55-jarige man. De legale inkomsten die de man verdiend zouden niet genoeg zijn om de grote aankopen van de man te bekostigen. De FIOD noemt bijvoorbeeld een luxueuze renovatie van zijn woning ter waarde van tienduizenden euro's.

Drie hennepplantages ontdekt in doorzochte panden

In het onderzoek werden drie hennepplantages gevonden in doorzochte panden. Bij het oprollen van één van de plantages werden twee dertigjarige mannen aangehouden en een 22-jarige man.

De politie heeft de plantages ontmanteld en de planten vernietigd.

In Portugal werd ook een bedrijfspand doorzocht. Dit is in een onderzoek dat begon toen een geldkoerier werd opgepakt met 200.000 euro contant geld bij zich. Dit eerdere onderzoek leidde tot het oprollen van een cocaïnelijn tussen Brazilië en Nederland.