Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdagmiddag een onvoorwaardelijke taakstraf van veertig uur geëist tegen drie verdachten, die in 2016 anti-homo-flyers in West en Nieuw-West hebben verspreid.

In de flyer, die bij mensen in de bus werd gedaan, staat onder meer dat homoseksualiteit verboden is volgens de islam, het jodendom en het christendom. Ook beweren de schrijvers dat 29 procent van de kinderen van homoseksuele ouders worden misbruikt.

De flyer leidde tot veel verontwaardiging. Diverse bewoners deed aangifte.

De politie heeft de drie mannen in november 2016 met behulp van camerabeelden aangehouden. De mannen, afkomstig uit Den Haag en Rotterdam, hebben alle drie bekend dat ze de folder hebben gemaakt en verspreid. Een van hen heeft verklaard dat ze Amsterdam hebben gekozen als verspreidingsgebied omdat het de "onofficiële homohoofdstad van Nederland" zou zijn.

'Stelling is zeer beschuldigend'

Het pamflet is volgens het OM een aanklacht tegen homoseksuelen en zet aan tot discriminatie. "De stelling op de flyer dat het aantal kinderen dat seksueel misbruikt wordt door homoseksuele ouders 29 procent is, is zeer beschuldigend. Het trekt in het algemeen een duidelijk beledigende conclusie", zei de officier van justitie.

De verdachten vertelden met de flyer aandacht te willen voor de zaak van een familie waarbij een Roemeense vader niet wilde dat een Brits homo-echtpaar zijn kinderen adopteerde.

Het OM vond dit "nauwelijks voorstelbaar", omdat er op het pamflet amper wordt verwezen naar deze familie. "Dat de bedoeling anders zou kunnen zijn is een ding, maar hoe het pamflet op een argeloze ontvanger overkomt is een ander ding."