Het voorstel van de gemeente Amsterdam om de acht woonboten die nu nog aangemeerd liggen bij het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied te verplaatsen naar de Ringvaart in Nieuw en Meer gaat definitief niet door.

Dat heeft een woordvoerder van het stadsbestuur bevestigt tegenover AT5. De boten zouden bij ateliercomplex Nieuw en Meer komen te liggen in Nieuw-West.

Nu dit plan is afgeschoten, is er geen bestemming voor de woonboten van de ADM-bewoners. Wel kan de groep terecht in de Slibvelden in Noord, maar de woonboten moeten naar buiten de stad verplaatst worden.

De beslissing is genomen nadat dinsdagavond tijdens een buurtbijeenkomst bleek dat er weinig tot geen steun was voor de komst van de ADM-bewoners. Volgens een buurtbewoner kwamen zo'n honderd bewoners hun stem laten horen.

'Er wordt geluisterd naar de bevolking'

Een week eerder ontvingen die bewoners een brief van de gemeente met de uitnodiging voor het gesprek 'over een eventuele overkomst van de woonschepen'.

Erik Doornbos is erg blij met het nieuws dat de woonboten niet naar de Ringvaart komen. "Ik denk dat er gisteravond van 100 mensen 95 tegen waren. De saamhorigheid was groot." Hij gaat er vanuit dat dit van invloed was op de beslissing. "Bij zo'n duidelijk geluid luistert men dus naar de bevolking, en dat is heel prettig."

Problemen met handhaving, beheer en nautische veiligheid

De gemeente bevestigt dat het gebrek aan draagvlak een reden is om het plan in te trekken. Daarnaast kleven er aan de locatie veel nadelen zoals problemen met handhaving, beheer en nautische veiligheid.

Bovendien mogen er volgens het bestemmingsplan geen woonboten in het gebied liggen.