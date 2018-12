Binnenland Protesten 'Gele Hesjes' in Nederlandse steden verlopen rustig Op verschillende plaatsen in Nederland zijn 'Gele Hesjes' om zaterdag om 11.30 uur begonnen aan een demonstratie tegen het regeringsbeleid. In Amsterdam zijn drie mensen aangehouden door de politie wegens belediging en bezit van messen, fakkels en vuurwerk. Daarnaast verlopen de protesten rustig.