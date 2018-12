Dag uit 15/12 tot 4/3 Tentoonstelling Jan Švankmajer - Amsterdam De Tsjechische meesteranimator Jan Švankmajer (1934) maakt duistere stop-motionfilmsover obsessie, lust, horror en erotiek. Altijd voert machtsmisbruik een ondertoon in zijn films. In de jaren zeventig beperkten de Tsjechische autoriteiten hem in zijn artistieke vrijheid. Nu zijn zijn surrealistische kleifiguren en korte films te zien in het Eye Museum.