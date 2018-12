De politie heeft een onderzoek ingesteld naar acht straatroven die plaatsvonden in anderhalve maand tijd in Amsterdam. Tot nu toe zijn er nog geen aanhoudingen verricht in het onderzoek.

De straatroven waren volgens de politie vooral gericht op dure horloges. Het is nog onbekend of het om dezelfde daders gaat bij alle berovingen.

Over het algemeen verplaatsen de daders zich per scooter en dragen ze een helm of gezichtsbedekkende kleding. Volgens de politie gaan de berovingen te paard met geweld en vinden ze plaats in de nachtelijke uren.

Tot nu toe zijn er drie berovingen gepleegd in Amsterdam-Zuid, twee in West, twee in Oost en één in het centrum van de stad.