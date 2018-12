Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat er twee mensen betrokken waren bij de moordpoging op 28 augustus voor de deur van een spionagewinkel in Amsterdam. Een van de verdachten - de 54-jarige Marcel S. - zit sinds eind augustus vast, maar de tweede verdachte - vermoedelijk de chauffeur - is nog spoorloos.

Dat bleek dinsdag bij een niet-inhoudelijke zitting bij de rechtbank in Amsterdam.

Het 31-jarige slachtoffer werd in augustus zwaargewond gevonden op de Moezelhavenweg voor de spionagewinkel waar hij werkt. Tijdens de liquidatiepoging werd hij meerdere keren op het hoofd geslagen met de loop van een geweer. Mogelijk haperde het wapen.

Het slachtoffer lag enkele weken in coma. Zijn herstel gaat moeizaam, zei de aanklager.

Het is nog onduidelijk wat het motief voor de moordpoging is. Volgens bronnen van De Telegraaf had de man rechtstreeks afluister- en beveiligingsapparatuur geleverd aan Astrid Holleeder, de zus van topcrimineel Willem Holleeder, die werden gebruikt voor opnamen in de rechtszaak tegen Holleeder.

Aanvankelijk drie aanhoudingen

Aanvankelijk waren drie personen aangehouden in en bij een woning in de wijk Slotermeer, maar twee van hen kwamen weer vrij. In het huis vond de politie een geweer dat vermoedelijk is gebruikt bij de aanval. Er zat bloed van het slachtoffer op.

De daders waren na de liquidatiepoging gevlucht in een donkerkleurige gestolen Audi Q5. De wagen is aangetroffen op de A.A.H. Struijckenkade, eveneens in Slotermeer.

