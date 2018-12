De gemeente Amsterdam gaat 276 miljoen euro uittrekken om te investeren in sportvoorzieningen. De bedoeling is dat er in de stad 29 sportvelden, vier sporthallen en een zwembad bij komen.

Volgens wethouder Simone Kukenheim moeten sportvoorzieningen meegroeien zodra de stad groeit. "Zo voorkomen we wachtlijsten bij clubs en geven we Amsterdammers de ruimte om te bewegen en buiten te spelen."

De extra sportvelden komen in Oost (IJburg), Noord (De Weeren) en West (Sloten). Daarnaast komt er een nieuw overdekt zwembad in Oost en een extra sporthal in Zuidoost.

Er komen in totaal 18 nieuwe sportvoorzieningen bij in de stad. De overige sportaccomodaties worden vernieuwd. Zo krijgt de Jaap Edenbaan meer ijsvloeren en krijgen een aantal sportparken in Noord (De Weeren, Kadoelen en Oostzanerwerf) en Nieuw-West (Spieringhorn, de Eendracht en Multatuli) de velden uitgebreid.

Daarnaast wordt op alle sportparken gras omgezet in kunstgras.