Koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontvangen maandagmorgen in het Koninklijk Paleis in Amsterdam president Jorge Carlos Fonseca van Kaapverdië en zijn echtgenote. Het is het begin van een tweedaags staatsbezoek aan Nederland van de president en zijn vrouw. Fonseco brengt ook een bezoek aan Rotterdam.

De visite moet de historische banden met de West-Afrikaanse eilandengroep versterken en biedt een kans de economische relaties uit te breiden.

President Fonseca (68) heeft naast de gebruikelijke protocollaire onderdelen van zijn bezoek, zoals de kranslegging bij het Nationaal Monument op de Dam, het staatsbanket en ontmoetingen met minister-president Mark Rutte en de voorzitters van Eerste- en Tweede Kamer, ook een uitgebreid programma in Rotterdam. Daar woont het merendeel van de ruim 20.000 in Nederland wonende Kaapverdianen.

De president gaat naar het World Port Center, waar hij onder meer agenten met een Kaapverdiaanse achtergrond spreekt en naar het stadion van Sparta voor een feestelijke ontmoeting met de eigen gemeenschap.

Voor het koningspaar is dit het vijfde inkomende staatsbezoek sinds de troonswisseling en het eerste uit Afrika. De laatste keer dat een Afrikaans staatshoofd in Nederland op staatsbezoek kwam was in 2008 president John Kufuor van Ghana.