Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag bij het Amsterdam Centraal Station in het IJ gevallen. De brandweer was snel ter plaatse en heeft hem op het droge gekregen.

Het incident vond rond 04.45 uur plaats op de De Ruijterkade. Hoe de man in het water terecht is gekomen, is nog niet bekend.

De man is overgedragen aan een ambulance en onderzocht. Hij kwam er ongeschonden vanaf.