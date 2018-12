Buitenland In beeld 'Gele Hesjes' opnieuw de straat op uit onvrede tegen regering In heel Frankrijk zijn zaterdag 89.000 handhavers op de been om te voorkomen dat protesten van de zogeheten 'Gele Hesjes' zullen uitmonden in geweld. Ook in buurland België en Nederland zijn demonstraties uit onvrede tegen de regering gepland.