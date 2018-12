De politie is op zoek naar een maaltijdbezorger die vrijdagmiddag tussen 14.45 uur en 15.00 uur op de Burgemeester Eliasstraat in Amsterdam bestolen is van zijn transportbox.

De diefstal vond plaats vlakbij de kruising met de De Tourton Bruynsstraat, terwijl de koerier even niet bij zijn voertuig was. Een getuige kon de politie een goede omschrijving van de verdachte geven, waardoor de verdachte even later kon worden aangehouden.

De verdachte had de box niet meer bij zich toen hij werd aangehouden. De politie is nu op zoek naar de maaltijdbezorger die bestolen werd, om een aangifte op te kunnen nemen. Verder vraagt de politie mensen die een soortgelijke box hebben zien liggen in de omgeving van de Burgemeester Eliasstraat om zich te melden.