Een kerstboom van tevoren laten decoreren of eentje adopteren en die in januari zelf weer terug in de natuur planten. Een overzicht van de plekken waar je in Amsterdam een dennenboom kunt kopen.

Kerstbomen Amsterdam – Westerdoksplein, Vijzelgracht en Stadionplein

Alex Zonneveld en Robbert Wals zijn inmiddels tien jaar bezig Amsterdam van kerstbomen te voorzien. Ieder jaar reizen ze af naar Denemarken om daar zelf een selectie van de te verkopen kerstbomen te maken. Inmiddels staan ze op drie locaties door de stad en verkopen ze de spar en de Nordmann-boom, eventueel al helemaal versierd. De bomen zijn ook online te bestellen.

Waar: Westerdoksplein 20, Vijzelgracht 57 en Stadionplein

Wanneer: doordeweeks van 10.30 – 19.30 uur, zaterdag van 9.00 – 17.00 uur en zondag van 11.00 – 17.00 uur

Meer informatie

Adopteer een kerstboom – Amsterdams Kerstbomenbos

Volgens de initiatiefnemers van "Adopteer een kerstboom" gaan jaarlijks miljoenen bomen de verbrandingsoven in en dat vinden ze zonde. Door een boom te adopteren, wordt de boom na de Kerst weer teruggeplant in de natuur. In het Kerstbomenbos kun je je boom zelf terugplanten en door je boom te registreren, heb je de mogelijkheid ieder jaar dezelfde boom te huren.

Waar: Sixhavenweg

Wanneer: van 11.00 – 17.00 uur op 8 en 15 december

Meer informatie

Jonkmans Bloemenhandel – Cornelis Troostplein

Klaas Jonkmans verkoopt het hele jaar door allerlei bloemen, maar in december is het plein ook het decor van kerstbomen in allerlei soorten en maten. Op het door hem versierde plein met winterlichtjes kan je tijdens het uitzoeken een oliebol halen bij de kraam die er staat.

Waar: Cornelis Troostplein

Wanneer: dagelijks van 9.00 – 18 uur

Bloemen op locatie – Javaplein

Deze "evenementenbloemist" speelt in op de Kerst door volledig versierde Nordmann-bomen te leveren, die eind november in Denemarken gerooid zijn. De bomen waar je uit kunt kiezen zijn tussen de één en 2.5 meter hoog. Stylisten van het bedrijf decoreren de biologische bomen bij je thuis en ruimen de boom in januari ook weer helemaal op.