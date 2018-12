De politie houdt vrijdagavond een grote horecacontrole bij waterpijpcafé Sultan Döner aan de Molukkenstraat in de Indische Buurt in Amsterdam.

Een politiewoordvoerder laat aan AT5 weten dat het gaat om een integrale horecacontrole, die rond 17.00 uur begon. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken of alle werknemers een geldig identiteitsbewijs hebben of dat het personeel zich aan de werktijden houdt, maar ook of er drugs of wapens liggen.

Het waterpijpcafé is afgezet met grote blauwe schermen. Of er mensen zijn aangehouden, is nog niet bekend.