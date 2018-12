De politie is op zoek naar twee verdachten die op 19 augustus op het industrieterrein aan de Osdorperweg een man met een jachtgeweer hebben bedreigd.

Het slachtoffer is zondagochtend rond 7.30 uur zijn vuil aan het storten. Een kwartier later rijdt een zilvergrijze personenauto het terrein op.

Op het moment dat het slachtoffer van zijn bus naar zijn personenauto loopt, rennen er twee mannen met donkere kleding op hem af. Op beelden van AT5 is te zien hoe één van de overvallers een jachtgeweer op het slachtoffer richt en tegen zijn borst drukt.

De mannen vragen het slachtoffer om een zak geld, maar die heeft hij niet. Als ze realiseren dat er niets te halen valt, rennen de twee terug naar hun auto. Ze rijden dan met hoge snelheid richting de Ookmeerweg.

De eerste verdachte is een donkergetinte man met een normaal postuur. Hij is tussen de 25 en dertig jaar oud en ongeveer 1.80 meter lang. Hij droeg die dag een donker vest met capuchon over zijn hoofd.

De tweede verdachte is ook een donkergetinte man, maar iets forser dan de andere verdachte. Hij is tussen de 25 en dertig jaar en is 1.70 meter lang. Ook hij droeg een donker vest met capuchon. Beide mannen spreken accentloos Nederlands.