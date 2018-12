Het Openbaar Ministerie heeft woensdag elf jaar celstraf geëist tegen een man (48) die begin september in een vlaag van woede zijn vriendin had neergestoken in Amsterdam Bijlmermeer. De 45-jarige vrouw overleed tien dagen later.

De man had op haar telefoon gezien dat ze intiem was geweest met een andere man en ging door het lint.

De twee hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Het gebeurde in het huis van een familielid van de vrouw. Toen de vrouw sliep, bekeek de man haar telefoon en zag hij haar in een hotelkamer met een andere man, die hij overigens ook goed kende. Ze lag met hem op bed en er waren ook foto's waarop ze voor die man poseerde. Ook zag hij een filmpje van de twee.

Verdachte stak zijn vriendin veertien keer

De man haalde een mes uit de keuken, maakte zijn vriendin wakker en er ontstond een gevecht. Hij stak haar neer en meldde dat iets later op straat tegen surveillerende politiemensen.

De vrouw werd met veertien steekwonden in hoofd, borst en buik naar het ziekenhuis gebracht, waar ze tien dagen later overleed.

Justitie houdt rekening met blanco strafblad

De officier van justitie hield rekening met het blanco strafblad van de man, dat hij heeft verteld wat er is gebeurd en dat hij spijt had. Maar zij vond het wel strafverzwarend dat de man zijn vriendin om het leven heeft gebracht in een huis waar familieleden aanwezig waren, onder wie een elfjarig neefje.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.