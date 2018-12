De winteropvang aan de Contactweg in Westpoort kon afgelopen weekend niet opengaan omdat de locatie nog niet af was en omdat de brandveiligheid niet gegarandeerd kon worden.

Toen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de brandweer afgelopen vrijdag bij het containergebouw aankwamen voor inspectie, werden er nog veel werkzaamheden uitgevoerd. Het gebouw had op dat moment nog geen stromend water, laat een woordvoerder van de Omgevingsdienst weten.

Omdat er nog werkzaamheden bezig waren, kon er ook nog niet worden gecontroleerd of de brandveiligheidsvoorzieningen werken. Daarnaast was de toegang voor de brandweer nog niet goed geregeld. Ook was "de scheiding van de verschillende tijdelijke gebouwen/tenten niet conform de uitgangspunten van de brandweer", zegt een woordvoerder.

De locatie aan de Contactweg is dit jaar nieuw en is speciaal voor de winteropvang gebouwd. Er komt plek voor 260 bedden en daarmee wordt het de grootste opvanglocatie van de stad.

Onduidelijkheid

Vrijdag liet de gemeente al weten dat de locatie niet open kon door "uitgelopen werkzaamheden". Vier dagen later kan de gemeente nog steeds niet zeggen wat die uitgelopen werkzaamheden omhelzen. Ook kan de gemeente niet zeggen wanneer de opvanglocatie aan de Contactweg wel open kan.

De Daklozenbond is niet bepaald te spreken over de hele situatie. "Begin november zijn de containers pas besteld, op 20 november zijn ze begonnen met bouwen. Dit kan gewoon echt niet, ze zijn veel te laat begonnen", zegt voorzitter Patric Hartwig. Dat de locatie niet brandveilig bleek, was voor hem dan ook geen verrassing.