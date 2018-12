In de Westerduinenstraat vlakbij het Waterlandplein in Amsterdam is dinsdagochtend een mogelijk explosief gevonden.

Volgens een getuige zou het gaan om een handgranaat, maar dat kan de politie niet bevestigen. Het Team Explosieven Veiligheid doet momenteel onderzoek naar het gevonden object. Dat onderzoek moet uitwijzen of het om een echt explosief gaat.

Het mogelijke explosief zou gelegen hebben in de portiek van een appartementencomplex. Er zijn hulpdiensten in de straat aanwezig.

De politie meldt dat de omgeving ruim is afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is onder politiebegeleiding onderweg naar de locatie voor onderzoek.

Meerdere explosieven gevonden

In de afgelopen tijd zijn er meerdere explosieven in Amsterdam gevonden. Zo verwijderde de EOD zondag, na een poging tot een plofkraak, een explosief uit een geldautomaat op het Delflandplein in Amsterdam.

In oktober trof de politie explosieven aan in een bedrijfspand in Amsterdam-Zuidoost en voor een hotel bij het Vondelpark. Volgens de politie bestaat er geen verband tussen deze twee laatst aangetroffen explosieven.