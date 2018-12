Een fietser is in de nacht van maandag op dinsdag op de Marnixstraat in de Jordaan in de gracht gereden. Een getuige zag dit gebeuren en sprong in het water om hem te helpen.

Het ongeval gebeurde rond 3.30 uur ter hoogte van de Elandsgracht. Toen de getuige het water in dook, waren de hulpdiensten al onderweg.

Het lukte de redder in nood niet om de man aan wal te krijgen, maar volgens de politie heeft hij hem wel gered. Er was namelijk een goede kans geweest dat de fietser kopje-onder was gegaan.

Beide personen zijn door de brandweer uit het water gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de fietser in het water terecht is gekomen is nog niet bekend.