In de schoorsteen van de chemische fabriek Albemarle in Noord is maandagmiddag een brand uitgebroken.

De brandweer had de brand snel onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen.

De locatie is niet meer in gebruik en de schoorsteen werd ontmanteld. Daarbij vloog een snijbrander, die werd gebruikt bij de ontmanteling, in de brand.