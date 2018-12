Buitenland Dodelijk ongeval bij wegblokkade 'Gele Hesjes' in Zuid-Frankrijk Bij een wegblokkade die was opgericht door betogers in gele hesjes in de buurt van Arles is in de nacht van zaterdag op zondag een automobilist verongelukt. De man botste met zijn bestelwagen in volle vaart tegen een vrachtwagen.