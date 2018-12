De bestuurder van een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een harde botsing op de Gooiseweg, vlakbij het Prins Bernhardplein in Oost.

De vrouw kwam om even voor 2.00 uur in botsing met een voorligger. Ze zou in een slip geraakt zijn en toen achterop de andere auto geknald zijn. Op foto's is te zien dat de schade groot was, beide voertuigen zijn total loss.

Omdat er brokstukken over de weg verspreid lagen en omdat er onderzoek gedaan moest worden naar de oorzaak, was de Gooiseweg richting de stad enige tijd afgesloten.

De bestuurster van de auto die achterop knalde raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het met haar gaat is niet bekend. Er wordt door de politie uitgezocht of er alcohol in het spel in.