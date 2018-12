De politie zoekt getuigen van een mishandeling van een vrouw op woensdagavond 28 november. De mishandeling vond plaats aan de Werfstraat in Amsterdam Noord.

Het 21-jarige slachtoffer kwam woensdagavond om ongeveer 23.15 uur aan met de pont bij de NDSM-halte in Noord. Vanaf daar liep ze langs het water richting de Werfstraat, waar twee mannen op een zilvergrijze scooter zaten. De vrouw liep door, maar zag dat een van de mannen een zwaar voorwerp uit de ruimte onder het zadel van de scooter haalde en haar kant op liep. De vrouw werd vervolgens mishandeld met het voorwerp, terwijl de andere verdachte bij de scooter bleef staan.

De mannen vluchtten uiteindelijk vanaf de Mt. Lincolnweg richting de Klaprozenweg. De vrouw is ter plaatse door hulpdiensten behandeld aan haar verwondingen. Het slachtoffer had een tas bij zich, maar die namen de mannen niet mee. Toch denkt de politie dat het mogelijk gaat om een poging tot beroving.

De recherche is op zoek naar mensen die informatie hebben over het incident. Ook zijn ze benieuwd of er camerabeelden zijn. De verdachten hebben beide een licht getinte huidskleur, zijn ongeveer 1.70 meter lang en tussen de 23 en 25 jaar oud. Beide hadden een slank postuur, donker, stijl haar en een baseballpet op. De ene verdachte had een grijze trui met capuchon en een zwarte broek. De tweede verdachte had zwarte kleding.