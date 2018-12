Een auto op de Kwelderweg in Osdorp is rond 22.30 uur door onbekende oorzaak in de brand gevlogen. Het is de tweede keer deze week dat deze auto in brand stond.

Dinsdagavond sloegen de vlammen ook al uit de auto. Volgens een getuige stond het voertuig nu al een paar dagen geparkeerd. De voorkant van de wagen is volledig uitgebrand en de ruit aan de bestuurderskant is gesprongen.

De brandweer kwam ter plaatse, maar volgens een omstander was de brand al door de politie geblust. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de zaak.

Dit jaar zijn er in Amsterdam al tientallen auto's in vlammen opgegaan, waarbij de meeste auto's in Noord uitbrandden. Het lijkt vaak om brandstichting te gaan, maar de politie heeft moeite om daders op te pakken.