Een nog onbekende dader heeft in de nacht van woensdag op donderdag brand gesticht op meerdere plaatsen in de 'Rivierenflat' aan de President Kennedylaan in Zuid. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Volgens de politie zagen bewoners rond 1.30 uur dat er op meerdere plaatsen deurmatten in brand waren gestoken in de galerij en de hal. De brand was snel onder controle, maar zorgde voor grote schade. Meerdere fietsen zijn beschadigd geraakt.

Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Een uur na de ontruiming konden de bewoners hun woningen weer in.

De politie vraagt getuigen om zich te melden.