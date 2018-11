De politie is op zoek naar twee verdachten van een diefstal in een witgoedwinkel in Zuid. De diefstal vond plaats op 1 oktober rond 13.00 uur. De verdachten maakten voor meer dan duizend euro aan mediaspelers buit.

De twee verdachten liepen op 1 oktober de winkel binnen, waarop een medewerker vroeg of hij de mannen kon helpen. Ze gaan daar niet op in en lopen vervolgens naar de mediaspelers in de winkel.

Als een andere klant binnenkomt, is de medewerker van de winkel daardoor afgeleid. Hij draait zijn rug naar de mannen toe, waarna de mannen meerdere doosjes uit het schap met mediaspelers kunnen pakken.

De verdachten twijfelen een aantal keer en leggen de doosjes terug, zelfs nadat ze de beveiliging van de mediaspelers hebben getrokken. Uiteindelijk pakken ze allebei een doosje, steken die onder hun jas en lopen de winkel uit.

Signalementen van de verdachten

De eerste verdachte is een man met een lichtgetinte huidskleur. Hij is tussen de 30 en 40 jaar oud en heeft kort, donker haar dat is opgeschoren aan de zijkanten. Hij droeg die dag een wit shirt met print, een zwarte jas met capuchon, spijkerbroek en zwarte schoenen.

De tweede verdachte heeft ook een lichtgetinte huidskleur en een vol postuur. Ook hij is tussen de 30 en 40 jaar. Hij droeg die dag een zwart shirt, zwarte jas met capuchon, spijkerbroek en zwarte schoenen.