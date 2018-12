Politiek Stemming in Eerste Kamer over boerkaverbod een week uitgesteld De stemming in de Eerste Kamer over een gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding zoals boerka's, nikabs en bivakmutsen is met een week uitgesteld. De senaatsfractie van de SP heeft om uitstel gevraagd om een motie te kunnen indienen. De meerderheid die zich in de Senaat voor het wetsvoorstel aftekent, komt echter niet in gevaar.