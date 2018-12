De Tweede Kamer wil meer weten over het voornemen van Defensie om toch in het centrum van Amsterdam gevestigd te blijven. De volksvertegenwoordigers willen daarnaast weten wat de financiële gevolgen zijn voor Defensie.

Een voorstel van regeringspartij D66 dat minister Ank Bijleveld van Defensie oproept geen onherroepbare stappen te nemen, kreeg steun van een meerderheid. De motie was door Bijleveld ontraden. Zij zal de Kamerleden op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond het grondstuk, maar wil gewoon verder gaan.

De bewindsvrouw bleek bij de behandeling van haar begroting vorige week getergd door kritiek van de Amsterdamse wethouder Udo Kock op het akkoord over het Marineterrein. D66'er Kock speelde de zaak via de media en had niets aan het kabinet laten merken, aldus Bijleveld.

Defensie heeft het terrein al 350 jaar in handen. In 2013 besloot ze het grondstuk over te doen aan de gemeente Amsterdam, maar kwam hier deze zomer op terug.

De Amsterdamse wethouder wil het hele terrein om daar 1400 huizen op te bouwen. Maar volgens Bijleveld zijn er afspraken met de gemeente gemaakt en daar zal ze zich aan houden.