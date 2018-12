Avond uit Tot 21/1 Amsterdam Light Festival De kunstwerken die te zien zijn op het Amsterdam Light Festival zijn specifiek voor die stad gemaakt. Het thema van deze zevende editie is The medium is the message. Meer dan zeshonderd kunstenaars stuurden hun idee voor een kunstproject in, waaruit er uiteindelijk dertig zijn gekozen. De kunstwerken zijn lopend, fietsend of per boot te bezichtigen.