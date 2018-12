Een loods van het festival Thuishaven in Amsterdam is zondagavond rond 21:30 uur ontruimd nadat er pepperspray was gespoten.

De muziek in de loods werd stilgelegd. De bezoekers werden naar buiten gebracht. Het feest in de circustent en in de tempel gingen wel door.

Waarom er met pepperspray gespoten is, is nog onbekend. Het zou een bekende truc van zakkenrollers zijn. Tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE) gebeurde dit onder andere bij het optreden van Martin Garrix in de Rai.

De politie is dringend op zoek naar de daders.