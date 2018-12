In Oost zijn afgelopen nacht twee scooters afgebrand. Aan de Vrolikstraat in Oost zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee scooters afgebrand.

De eerste melding kwam iets voor 4.00 uur binnen. De eerste scooter was een elektrisch voertuig, deze brandde volledig af. De accu in de scooter zorgde voor veel rookontwikkeling.

De brandweer had ook grote moeite met het blussen van de accu, omdat deze bleef branden.

Twintig minuten later was het weer raak. Dit keer aan de Archimedesweg. Toen de brandweer aankwam, stond de scooter al in lichterlaaie.