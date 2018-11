Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam gaat ervoor zorgen dat een boerkaverbod in de stad niet wordt gehandhaafd. Dat zei ze vrijdagavond tijdens een bijeenkomst over jeugd en veiligheid in het stadsdeel Slotervaart.

Halsema ging daar in gesprek met bewoners uit de wijk. "Laat ik één ding zeggen: de overheid is aan het praten over een boerkaverbod", stelde ze. "Amsterdam gaat daar geen gevolg aan geven."

Tegelijkertijd zei Halsema dat ze er moeite mee heeft als vrouwen gedwongen een hoofddoek dragen. "Al is het niet hier, is het wel elders in de wereld. Ik verdedig het recht dat je een eigen keuze hebt. Er moet wel oog zijn voor de vrouwen die onvrij zijn."

De burgemeester legde haar woorden later op vrijdagavond bij monde van haar woordvoerder uit: "De wet moet je natuurlijk volgen, die geldt voor iedereen. Maar ik zal geen prioriteit geven aan de handhaving ervan. Er is schaarste op het vlak van handhaving en daardoor moet ik kiezen waar je prioriteit aan geeft en dan komt dit wat mij betreft helemaal onderaan."

Een meerderheid van de Amsterdamse raad heeft dit standpunt ook al eens eerder ingenomen. Volgens Halsema volgt zij hiermee ook het standpunt van Rotterdam. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft zich in het verleden in soortgelijke bewoordingen uitgelaten, stelt zij

Nog niet bekend wanneer boerkaverbod ingaat

De Eerste Kamer ging in juni akkoord met een beperkt boerkaverbod. Dat betekent dat gezichtsbedekkende kleding straks niet meer is toegestaan in het openbaar vervoer, in overheidsgebouwen en in onderwijs- en zorginstellingen. Op straat wordt het niet verboden. Het overtreden van het verbod kan een boete van 410 euro opleveren.

Het is nog niet bekend wanneer het boerkaverbod van kracht wordt. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft daar nog geen datum voor bepaald.

