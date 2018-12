De politie heeft beelden vrijgegeven van de verdachte die met de pinpas van een 84-jarige vrouw geld opnam, die op 19 juli in het winkelcentrum aan het Bezaanjachtplein van haar portemonnee gerold werd.

Het slachtoffer is deze zomer rond het middaguur aan het winkelen en wil haar boodschappen afrekenen bij de kassa, waar ze erachter komt dat haar portemonee verdwenen is. Even later is er geld van haar rekening opgenomen.

De verdachte kon het geld gemakkelijk opnemen, omdat er in de portemonnee een briefje zat met de pincode. Camera's bij de pinautomaat konden de pinnende vrouw vastleggen, waarvan de beelden vrijdagmiddag in opsporingsprogramma Bureau 020 van AT5 zijn vertoond.

De verdachte is getint, heeft donker, lang haar en droeg die middag een groene jurk, opvallende ketting, grote zonnebril en witte sneakers. Ze had een wit petje op en droeg een zwarte schoudertas bij zich.

De politie is nog steeds op zoek naar de verdachte en roept mensen met meer informatie op zich te melden.