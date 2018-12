Aan de Burgemeester de Vlugtlaan is donderdagavond een fietser gewond geraakt na een aanrijding met een auto, die eerder daarvoor was gestolen. De bestuurder is doorgereden.

Het incident gebeurde rond 20.45 uur ter hoogte van de Slotermeerlaan.

Volgens getuigen reed de auto meer dan 100 kilometer per uur. Na een kentekencheck bleek het te gaan om een zwarte Renault Mégane. Het voertuig was even daarvoor gestolen uit Bos en Lommer.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet ernstig gewond.