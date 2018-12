Een 23-jarige man die wordt verdacht van de diefstal van een aanzienlijke hoeveelheid sieraden uit het huis in Amsterdam van Connie Witteman, zou zowel een politieagent als een Amsterdamse officier van justitie met de dood hebben bedreigd.

Dat bleek donderdag op een tussentijdse zitting in de strafzaak tegen de man. Van de bedreigingen is aangifte gedaan. De verdenking is door het Openbaar Ministerie (OM) op de aanklacht tegen de man gezet.

De diefstal van de sieraden vond plaats op 7 juli. De verdachte werd een paar dagen later op vliegveld Zaventem in België opgepakt. Hij zei donderdag tegen de rechtbank veel spijt te hebben van de bedreiging.

De bedreiging was telefonisch. Het mobiele nummer van de officier stond in een dossier dat hij van zijn Belgische advocaat had gekregen.

De zaak wordt inhoudelijk behandeld op 1 februari.