De brandweer is woensdagmiddag uitgerukt voor een brand in een woning aan de Berberisstraat in Amsterdam-Noord. Het vuur brak uit in het dak van de woning.

De brand is door een nog onbekende oorzaak ontstaan nadat er dakdekkers aan het werk waren.

De bewoners zijn uit de woning gehaald. Een persoon is nagekeken in de ambulance, maar niemand is overgebracht naar het ziekenhuis.