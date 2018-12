MSC Cruises, een van de grootste rederijen voor cruisevakanties, gaat in 2019 en 2020 niet meer in Amsterdam aanmeren. De reden hiervoor is de dagelijkse toeristenbelasting van 8 euro per persoon, die vanaf 1 januari betaald moet worden.

De schepen zullen op andere plekken in het land gaan aanleggen, waaronder in de haven van Rotterdam. De toeristen kunnen dan vanaf daar zelf met de bus naar Amsterdam. In totaal gaat het om zeven schepen in 2019 en 11 in 2020.



Dat de toeristenbelasting er zou komen werd afgelopen oktober bekendgemaakt. MSC-directeur Erik Schuffel zegt in Het Parool zich hierdoor "geschoffeerd" te voelen.



MSC hoopt een signaal af te geven aan de Amsterdamse politiek, vertelt Schuffel. Eerder werden door de coalitiepartijen al plannen gepresenteerd om de Passenger Terminal (PTA) uit de stad te weren.