Amsterdam

OM in hoger beroep tegen taxichauffeur na aanrijding Molukkenstraat

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep na de vrijspraak van de taxichauffeur die vorig jaar een 22-jarige fietser aanreed in de Molukkenstraat in Oost. De vrouw overleed later in het ziekenhuis.