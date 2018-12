Een 63-jarige vrouw raakte maandagavond zwaargewond na een vermoedelijke straatroof op de Dirk Vreekensraat in Amsterdam.

Het incident gebeurde rond 20.55 uur, meldt de politie. Vermoedelijk is de verdachte vervolgens in een auto gevlucht in de richting van de C. van Eesterenlaan. De politie komt graag in contact met getuigen.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt dat haar situatie zorgelijk is.