Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep na de vrijspraak van de taxichauffeur die vorig jaar een 22-jarige fietser aanreed in de Molukkenstraat in Oost. De vrouw overleed later in het ziekenhuis.

Dat meldt het OM dinsdag.

De chauffeur botste eind maart 2017 tegen de fietser nadat hij een stilstaande stadsbus had ingehaald. Door de geparkeerde bestelbus kreeg de chauffeur pas laat zicht op de fietser.

Volgens de rechtbank heeft de chauffeur niet aanmerkelijk onvoorzichtig gereden. Door de bus kon de chauffeur niet op tijd adequaat reageren. Om die reden noemde de rechter het ongeval "een uiterst ongelukkige samenloop van omstandigheden, met een zeer treurige afloop."

Het OM is het hier niet mee eens. Volgens de officier van justitie was het ongeval wel aan het verkeersgedrag van de man te wijten.